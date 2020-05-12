HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Tarım Kredi sözleşmeli üretimde iş birliklerini artırıyor

Tarımsal üretimde arz ve fiyat dengesini sağlamak için sözleşmeli üretim modeline öncelik veren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, yeni iş birlikleriyle üreticiler için pazar oluşturmaya devam ediyor.

Tarım Kredi sözleşmeli üretimde iş birliklerini artırıyor
12.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:10

Tarımsal üretimde arz ve fiyat dengesini sağlamak için sözleşmeli üretim modeline öncelik veren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, yeni iş birlikleriyle üreticiler için pazar oluşturmaya devam ediyor.

Daha önce makarnalık buğday ve sanayilik meyve suyu ham madde temini için iş birlikleri yapan Tarım Kredi, bu kez de Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD) ile nişastalık mısır alımı için protokol imzaladı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarladan sofraya ilkesiyle tarımsal üretimin her aşamasında üreticilerin yanında yer alan Tarım Kredi, tüketicilerin de kaliteli gıdaya uygun fiyatla ulaşabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Önceki yıllarda pilot çalışmalar yapan ve 2020 yılı itibarıyla sözleşmeli üretim modeline ağırlık veren Tarım Kredi, bu kapsamda NİSAD ile nişastalık mısır alımı için iş birliği protokolü imzaladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen imza törenine Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, NİSAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Başaran, NİSAD Genel Sekreteri İsmail Kemaloğlu, Tarım Kredi yöneticileri ile dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"Gıda ve tarım öncelikli hale geldi"

Poyraz, törendeki konuşmasında, salgın sürecinden çok ciddi anlamda olumsuz etkilenen sektörler olduğunu belirterek, "İnsanın en temel ihtiyaçlarından olan beslenme, yaşanan kaygıyla her şeyin önüne geçecek şekilde kendisini hissettirdi. Bu yaşananlar da birkaç aylık dönem zarfında gıda ve tarım konusunu tüm dünyada öncelikli gündem maddesi haline getirdi. Yeni süreçte artılarımızı, eksilerimizi belirleyip masaya yatırmamız ve aynı zamanda da iş birliklerini artırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımsal üretimin, tohumdan başlayıp sofraya uzanan değerler zincirinden oluştuğuna işaret eden Poyraz, bu değerler zincirinin mutlaka sağlam ve rasyonel esaslar üzerine oturtulması gerektiğini bildirdi.

Söz konusu zincirde sadece kar saikiyle hareket eden bir kısım aktörlerin bu hareketlerinin de zincirin kopmasına sebep olmaması gerektiğine dikkati çeken Poyraz, şunları kaydetti:

"Herkes burada bir ticari kazanç için faaliyetlerini yapıyor olsa da toplumsal fayda ve toplumsal gereklilikler bizim ekonomik kazancın da ötesinde bu zincirin sağlamlaştırılması ve korunması noktasında adım atmamızı gerektiriyor. Biz de Tarım Kredi Kooperatifleri olarak kendimizi bu değerler zinciri içindeki ekosistemde bir parça olarak görüp bu yerimizi ve rolümüzü artırmak istiyoruz. Bu anlamda da arkadaşlarımızla yakın zamanda çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu proje ciddi bir emek sonucu ortaya çıktı. İnanıyorum ki ürün açısından da sektör açısından da bu iş birliği güzel bir örnek teşkil edecek. Bu anlamda her iki kurumdan da emeği geçenlere teşekkür ediyor, hem kurumlarımız hem ülkemiz hem de insanlık açısından hayırlı bir birliktelik olmasını temenni ediyorum."

"Sanayicilerle üreticiler arasında köprü olmak istiyoruz"

Ürün değerlendirme çalışmalarının özellikle önem verdikleri bir konu olduğunu belirten Poyraz, pazarla, yani sanayicilerle üreticiler arasında köprü olmayı istediklerini vurguladı.

Bu yıl içinde 3 milyon dekarlık tarım arazisinde üretimi planlanan 1 milyon 600 bin ton ürünü ortaklardan alarak pazarla buluşturacaklarını bildiren Poyraz, "2020 yılı için hedeflendiğimiz 2,5 milyar liralık ürün alımının 1 milyar liralık kısmının sözleşmeli üretim modeliyle topladığımız talepler doğrultusunda üretimini yaptıracağız. Yaptığımız iş birlikleriyle sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak hem çiftçilerimizin alın terinin karşılığını almasını hem de tüketicilerin kaliteli gıdaya uygun fiyata erişimini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Meyve Suyu Endüstri Derneği ile 4 üründe (vişne, kayısı, şeftali, kiraz) 200 bin ton sanayilik meyve suyu ham madde ihtiyacının 17 bölge birliğine bağlı kooperatiflerden temin edilmesi için iş birliği yaptıklarını belirten Poyraz, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği üyesi firmalarla 10 yıllık hububat alım-satımı için anlaşma sağladıklarını, geçen yıl ekim ayından itibaren sözleşmeli üretim modeliyle dernek üyesi firmalara makarnalık buğday temininin devam ettiğini bildirdi. Poyraz, Nişasta Sanayicileri Derneği ile de benzer bir iş birliği kurduklarını aktardı.

NİSAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Başaran da dernek olarak 1,5 milyon ton civarında mısır tüketimini temsil ettiklerini belirtti.

"500 bin tona yakın ihracatımız var. Dolayısıyla Türkiye'deki mısır üretiminin aşağı yukarı üçte birini temsil ediyoruz." ifadesini kullanan Başaran, Tarım Kredi ile iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İş birliği ve iyi niyet protokolü, 31 Mart 2021'e kadar geçerli olacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Düşüşe geçen dolar 7,02'den işlem görüyor Ekonomi
Düşüşe geçen dolar 7,02'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek Ekonomi
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu Ekonomi
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı Ekonomi
Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi
100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak
100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak
'Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı' iddialarına yanıt geldi
"Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı" iddialarına yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu
Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler
Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu
2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu
Altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi
Altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, kira alacaklarını Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ay erteledi
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, kira alacaklarını Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ay erteledi
Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir
Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı
Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı
Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı
Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor
Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor
Düşüşe geçen dolar 7,07'den işlem görüyor
Düşüşe geçen dolar 7,07'den işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fahrettin Koca Fahrettin Altun Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Neva Sezen Aksu Cem Yılmaz Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Bülent Uygun Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Utku Yuvakuran
Daha Fazla Mayıs Adana Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: Tarım Kredi sözleşmeli üretimde iş birliklerini artırıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 11:52:14. #1.14#
title