Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bereket Sigorta’dan is¸ birligˆi

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Bereket Sigorta arasında yapılan is¸ birligˆiyle, Bereket Sigorta'nın belirlenmis¸ sigorta ürünlerinden faydalanan çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ortak olmak için ödemeleri gereken ortaklık payları, Bereket Sigorta tarafından kars¸ılanacak.