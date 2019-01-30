Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bereket Sigorta’dan is¸ birligˆi

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Bereket Sigorta arasında yapılan is¸ birligˆiyle, Bereket Sigorta'nın belirlenmis¸ sigorta ürünlerinden faydalanan çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ortak olmak için ödemeleri gereken ortaklık payları, Bereket Sigorta tarafından kars¸ılanacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bereket Sigorta’dan is¸ birligˆi

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Bereket Sigorta arasında yapılan is¸ birligˆiyle, Bereket Sigorta'nın belirlenmis¸ sigorta ürünlerinden faydalanan çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ortak olmak için ödemeleri gereken ortaklık payları, Bereket Sigorta tarafından kars¸ılanacak.

Kaynak: Dunya.com

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