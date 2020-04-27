Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliğinden çiftçiye destek Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği, kooperatifle sözleşme yapan üreticilere açıklanan çeltik alım fiyatları üzerinden ton başına 100 lira ilave prim ödeyeceklerini açıkladı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği, kooperatifle sözleşme yapan üreticilere açıklanan çeltik alım fiyatları üzerinden ton başına 100 lira ilave prim ödeyeceklerini açıkladı.

Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, bölge birliğinin faaliyet alanındaki Samsun, Sinop ve Amasya'da kooperatifler aracılığıyla, kooperatif ortağı çeltik üreticilerinden 2020 yılında sözleşmeli üretim yoluyla çeltik alımı yapılacağını kaydetti.

Tarım Kredi Kooperatifleri olarak diğer tüm ürün alımlarında olduğu gibi çeltik alımında da üretici ve tüketici lehine fiyat istikrarı sağlamayı hedeflediklerini belirten Apaydın, "Çeltik alımında sözleşmeli üretim modelini uygulayarak kooperatiflerimizle sözleşme yapan üreticilerimize açıklanan çeltik alım fiyatları üzerinden ton başına 100 lira ilave prim ödeyeceğiz. Bu durumdan, sözleşmeli üretim yapan kooperatif ortaklarımız gayet memnun. Bu yıl çeltik alımımızı daha fazla tabana yayarak ihtiyacımız olan çeltiğin tamamı için sözleşmeli üretim modelini uygulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli üretimin ülke için önemine dikkati çeken Apaydın, şunları aktardı:

"Sözleşmeli üretim modeli, üretici açısından satış riski olmadan ürününü pazarlaması, tüketici açısından gıda arz güvenliği, tarımsal endüstri açısından ise rekabet gücünü arttırıcı nitelikteki ham madde tedariki için son derece önemlidir. Sözleşmeli üretim modeli, 'neyi, nerede, kiminle, nasıl üreteceğiz?' sorularına cevap bulan planlı üretim sürecini kapsamaktadır. Ayrıca, sözleşmeli üretim ile tohumun ekilişinden başlayarak ürünün tüketicinin sofrasına gelinceye kadar tüm süreçler takip ediliyor. 2020 yılı içinde sözleşmeli çeltik üretimi yapmak isteyen üreticilerimizin bütün ürününe talibiz. Bu kapsamda sözleşme imzalamak isteyen üreticilerimizin 5 Mayıs 2020 tarihine kadar kooperatiflerimize başvurması veya telefonla ulaşması yeterli olacaktır."

Kaynak: AA