Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğinden Vali Karadeniz'e Ziyaret
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Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğinden Vali Karadeniz'e Ziyaret

Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğinden Vali Karadeniz'e Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği İzmir Bölge Müdürü Adnan Yusuf Güney, Tarım Kredi Kooperatifleri İştiraki Tarkim A. Ş. Genel Müdürü Mücahit Asalıoğlu ve Tarım Kredi Kooperatifleri Manisa İl Müdürü Bayram Şevik ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği İzmir Bölge Müdürü Adnan Yusuf Güney, Tarım Kredi Kooperatifleri İştiraki Tarkim A. Ş. Genel Müdürü Mücahit Asalıoğlu ve Tarım Kredi Kooperatifleri Manisa İl Müdürü Bayram Şevik ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu.

Bölge Müdürü Güney'in Tarım Kredi Kooperatiflerinin çalışmalarına ilişkin bilgi verdiği ziyarette Vali Karadeniz, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçilerimizin ihtiyacı olan mal ve hizmetleri zamanında ve güvenilir bir şekilde sağlamak amacıyla faaliyetlerini gerçekleştirdiğini belirterek, ziyaretçilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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