Tarım Kredi Kooperatifi Taşova Yem Fabrikasının 2021 yılı üretim hedefi 200 bin ton
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Tarım Kredi Kooperatifi Taşova Yem Fabrikasının 2021 yılı üretim hedefi 200 bin ton

06.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:50
Tarım Kredi Kooperatifi Taşova Yem Fabrikasının 2021 yılı üretim hedefi 200 bin ton

Tarım Kredi Kooperatifi Taşova Yem Fabrikası Müdürü Cengiz Ceylan, 2021 yılı hedeflerinin 200 bin ton üretim olduğunu bildirdi.

Tarım Kredi Kooperatifi Taşova Yem Fabrikası Müdürü Cengiz Ceylan, 2021 yılı hedeflerinin 200 bin ton üretim olduğunu bildirdi.

Cengiz, Taşova'da kurulu fabrikanın Doğu ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok bölgenin yem ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Fabrikada 35 personel ile hizmet verdiklerini anlatan Cengiz, "Tüm çalışanlarımız ile 2020 yılındaki azim, heyecan ve isteğimiz 2021 yılında da artarak devam edecek. Üreticilerimiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Fabrika olarak 2002 ve 2010 yılları arasında üretim 5 bin ila 10 bin ton arasında gerçekleşti. Bu yıl hedefimiz 200 bin ton yem üretmek." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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