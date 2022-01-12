Tarım Kredi Kooperatifi Samsun Bölge Müdürlüğünden AA'ya ziyaret - Haberler
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Tarım Kredi Kooperatifi Samsun Bölge Müdürlüğünden AA'ya ziyaret

Tarım Kredi Kooperatifi Samsun Bölge Müdürlüğünden AA'ya ziyaret
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Tarım Kredi Kooperatifi Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın, AA Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

SAMSUN (AA) - Tarım Kredi Kooperatifi Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın, AA Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Apaydın, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla AA Bölge Müdürü İsa Sansar'ı ziyaret etti.

Apaydın, Sansar ve AA çalışanlarının gününü tebrik etti.

Sansar ise AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdiği Apaydın'a ziyareti için teşekkür etti.

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