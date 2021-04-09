Tarım Kredi Kooperatifi Burhaniye'de market açtı
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Tarım Kredi Kooperatifi Burhaniye'de market açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Tarım Kredi Kooperatifi Burhaniye'de market açtı

Tarım Kredi Kooperatifi 219'ncu marketini Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde açtı.

Tarım Kredi Kooperatifi 219'ncu marketini Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde açtı. 8 Eylül Stadı karşısındaki marketin açılışını Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler yaptı

Tarım Kredi Kooperatifinin 219'ncu marketi Burhaniye'de açıldı. Açılışta bir konuşma yapan CHP'li Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, çiftçi kuruluşu olan marketin üretici ile tüketiciyi buluşturacağını söyledi. İlçede işyerlerinin açılışına sevindiklerini anlatan Başkan Deveciler, marketin hayırlı uğurlu olmasını istedi. Market açılışı sırasında dualar yapılırken, kurdele, Başkan Ali Kemal Deveçiler ve diğer davetliler tarafından kesildi. Bu tür marketler sayesinde üreticinin ürününün değerleneceğini anlatan Deveciler, "Bir çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifinin ilçemizde market açmasına seviniyoruz. Birinci elden alınan organik ürünler tüketici ile buluşacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu tür marketlerin sayılarının artmasını diliyorum" dedi. Yapılan konuşmanın ardından kurdele kesilirken, Başkan Deveciler, açılışa katılanlarla birlikte marketi gezdi. Market hakkında bilgiler veren Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Yöneticisi Musa Uçgun, "Bu gün yurt genelinde 5 market açılıyor. Burhaniye'de de marketimizi açtık. Üreticilerin ürünlerini kooperatifimiz aracılığı ile tüketiciye ulaştırıyoruz. Açılışımıza katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışa Başkan Deveciler'in yanı sıra AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Güven Buluş ile kooperatif yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Tarım Kredi Kooperatifi Burhaniye'de market açtı
Tarım Kredi Kooperatifi Burhaniye'de market açtı
Tarım Kredi Kooperatifi Burhaniye'de market açtı
Tarım Kredi Kooperatifi Burhaniye'de market açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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