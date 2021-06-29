Tarım Kredi Kooperatif Marketi Hizmete Girdi…
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarım Kredi Kooperatif Marketi Hizmete Girdi…

Tarım Kredi Kooperatif Marketi Hizmete Girdi…
Habermetre - Haberler | Toplum

Tarım Kredi Kooperatif Marketi Hizmete girdi.

Tarım Kredi Kooperatif Marketi Hizmete girdi…

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden olan ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Kırklareli Şubesi 29 Haziran 2021 Salı günü Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete girdi.

Açılışın ardından marketi gezerek satışı yapılan bakliyat, yağ, un şeker ve diğer gıda ürünleri hakkında bilgi alan Vali BİLGİN, ülkemizin çeşitli bölgelerinde üretimi yapılan yerli ürünlerin Tarım Kredi Market aracılığıyla uygun fiyata vatandaşa ulaştırılmasının önemli olduğunu belirterek marketin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlk şubesi 2017'de açılan ve başlangıçta fiyat regülasyonu amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanan Kooperatif Marketler, tüketicilere daha yaygın bir ağ ile hizmet sunabilmek adına yurt genelinde şube sayısını artırmaya devam ediyor.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Burak Elmas Mert Müldür Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarım Kredi Kooperatif Marketi Hizmete Girdi… - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 23:19:11. #1.16#

title