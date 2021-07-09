Tarım Kredi Kooperatif Market'in 355'inci şubesi Antalya'da açıldı
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Tarım Kredi Kooperatif Market'in 355'inci şubesi Antalya'da açıldı

Tarım Kredi Kooperatif Market'in 355'inci şubesi Antalya'da açıldı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Ekonomi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi Kooperatif Market'in 355'inci şubesi Antalya'da törenle açıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi Kooperatif Market'in 355'inci şubesi Antalya'da törenle açıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Muratpaşa ilçesindeki açılış töreninde, köylü çocuğu olduğunu, bu nedenle Tarım Kredi Kooperatifinin kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçilere sağladığı desteklerle büyüdüğünü belirten Yazıcı, şöyle dedi:

"Kooperatif, bugün geldiği noktada, piyasayı regüle etmek için marketler zinciri kurdu. Antalya'da da ilki açılıyor. Bundan sonra da devamı gelecek gibi gözüküyor. Tarım Kredi Kooperatifini her daim çiftçilerin yanında bir teşkilat olarak gördük. Tarımda daha teknolojik makinelerle yola devam edilmesi için Tarım Kredi Kooperatifimizin öncülüğüne yıllardır şahit olduk. İnşallah bu alanda da güzel işler yapacak. Piyasadaki anormal fiyat hareketlerinin de bu zincirler sayesinde engelleneceğine inanıyorum."

Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır da Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olduklarını, 158 yıldır Türk çiftçisine hizmet ettiklerini dile getirdi.

Kooperatif marketlerin, üretimde devamlılığı sağlarken, tüketicilerin kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması açısından denge unsuru olduğunu söyleyen Kacır, "Marketlerin amacı, yerli üretimi desteklerken aynı zamanda piyasa regülasyonunu sağlamaktır." diye konuştu.

40 ilde 355 mağaza

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım da Tarım Kredi Kooperatif marketin üreticilerin ve vatandaşların beklenti ve talepleri sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Market ile çiftçilerin alın teri karşılığı ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluşturabilmesini hedeflediklerini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ortaklarımızdan aldığımız doğal ve kaliteli ürünleri kendi tesislerimizde işleyerek veya işleterek kooperatiflerimizin yanı sıra kooperatif marketlerimiz aracılığıyla tüketicilere ulaştırıyoruz. Üreticimizin hakkını koruduğumuz gibi tüketicinin de hakkını koruyarak vatandaşlarımızın kaliteli ve doğal ürüne ulaşmasını sağlıyoruz. Yerli ve kaliteli ürünlerin hesaplı fiyatlarla satışa sunulduğu marketlerimizde diğer çiftçi kooperatifleri, kamu kuruluşları ve kadın kooperatifleri ürünlerinin de yer aldığını özellikle belirtmek istiyorum."

Yıldırım, ilk şubesini 2017'de açan marketin, vatandaşların teveccühüyle hızla büyüdüğünü, 2020 sonunda 162, 2021'in ilk 6 ayında ise 193 mağaza açarak 40 ilde 355 mağaza sayısına ulaştıklarını bildirdi.

Açılışın ardından Vali Yazıcı ve protokol üyeleri mağazayı gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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Tarım Kredi Kooperatif Market'in 355'inci şubesi Antalya'da açıldı - Haberler Ekonomi
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