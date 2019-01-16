Tarim Kredi Konya Bölge Birliği'ne Personel Alımında Son Günler

Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Müdürlüğü 16'sı kooperatif görevlisi, 21'i ziraat mühendisi 37 kişiyi istihdam edecek.

Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Müdürü Mustafa Odabaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Konya Bölge Birliği çalışma alanında bulunan Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'deki çiftçilere daha iyi hizmet sunabilmek için personel kadrolarını güçlendirmek istediklerini söyledi.

Daha güçlü kadroyla daha güçlü hizmet vereceklerini dile getiren Odabaşoğlu, "Her geçen gün kendini yenileyen Tarım Kredi Kooperatifleri 2023 hedeflerine ulaşmak ve tarım sektörü ile çiftçi ailemize yatırım yapmak için Konya Bölge Birliğine 16 kooperatif görevlisi ve 21 ziraat mühendisi kadrolarında toplam 37 taze kan istihdam edecektir." ifadesini kullandı.

Odabaşoğlu, bu amaçla 3 Ocak 2019 Çarşamba günü iş başvurularının başladığını, şahsen yapılacak başvuruların 18 Ocak 2019 Cuma günü sona ereceğini bildirdi.

Kaynak: AA