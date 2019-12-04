Tarım Kredi ile Rusya Federasyonu Kooperatifleri Merkez Birliği iş birliği protokol imzaladı

04.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:46

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) ile Rusya Federasyonu Kooperatifleri Merkez Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Rusya Federasyonu Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dmitry Zubov ile daha önce iş birliğini geliştirme kararı aldıklarını söyledi.

Poyraz, iş birliği protokolü kapsamında, her iki ülke arasındaki ilişkilere paralel tarafların da ilişkilerinin daha da gelişeceğini belirterek, protokolle özellikle eğitim alanında karşılıklı tecrübe paylaşımı olacağını ifade etti. Poyraz, "İş birliklerimiz diğer şirketlerimizin çalışmaları ve her iki ülkenin ticari ilişkileri anlamında ticarete katkı sağlayacak boyutuyla da devam edecek." dedi.

Zubov da protokolle Türkiye ile ekonomi ve tarım alanında iş birlikleri olacağını belirtti.

Poyraz ve Zubov daha sonra protokolü imzaladı.

Protokolle Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin pekiştirilmesi konusunda kooperatiflerin potansiyeli kullanılarak girişimcilik ve bölgeler arası projeler kapsamında karşılıklı etkileşimin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA