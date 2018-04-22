Tarım Kredi Gıda Fiyatları İçin Devreye Giriyor

Sözleşmeli üretim modeliyle piyasayı belirli bir oranda regüle etmek istediklerini dile getiren Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, "Büyük miktarlı gıdayla uğraşan marketler ya da ihracatçıların doğrudan çiftçiyle muhatap olması için bir rol model oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Tarım Kredi Gıda Fiyatları İçin Devreye Giriyor

Sözleşmeli üretim modeliyle piyasayı belirli bir oranda regüle etmek istediklerini dile getiren Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, "Büyük miktarlı gıdayla uğraşan marketler ya da ihracatçıların doğrudan çiftçiyle muhatap olması için bir rol model oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et