Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz: "(Altın madeni rezervi) Bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz."
22.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:43
Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz: "(Altın madeni rezervi) Bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz.
Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz: " (Altın madeni rezervi) Bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık