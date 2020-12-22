Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz: "(Altın madeni rezervi) Bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz."
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Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz: "(Altın madeni rezervi) Bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz."

22.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:43
Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz:

Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz: "(Altın madeni rezervi) Bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz.

Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz: " (Altın madeni rezervi) Bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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