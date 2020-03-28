Tarım Kredi'den çiftçilere 2 ay faizsiz erteleme Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin önüne geçmek için gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Vadesi nisan ve mayısta dolacak kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz ertelenecek" dedi.

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin önüne geçmek için gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Vadesi nisan ve mayısta dolacak kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz ertelenecek" dedi. Kaynak: Dunya.com