Tarım Kredi'den çiftçilere 2 ay faizsiz erteleme
Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin önüne geçmek için gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Vadesi nisan ve mayısta dolacak kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz ertelenecek" dedi.
28.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:14
Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin önüne geçmek için gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Vadesi nisan ve mayısta dolacak kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz ertelenecek" dedi.
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Kaynak: Dunya.com