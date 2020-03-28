Tarım Kredi: Çiftçinin kredileri iki ay faizsiz ertelenecek Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tarımsal üretimin kesintiye uğramaması amacıyla, çiftçilerin vadesi Nisan ve Mayıs aylarında dolacak olan kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz olarak erteleneceğini açıkladı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tarımsal üretimin kesintiye uğramaması amacıyla, çiftçilerin vadesi Nisan ve Mayıs aylarında dolacak olan kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz olarak erteleneceğini açıkladı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, "30 Nisan tarihine kadar yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuş olup, bu çerçevede yeni takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra edilmeyecek. Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler, takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek. Çiftçilerimizin kredi borçları sebebiyle Risk Merkezi'ndeki siciline mücbir sebep notu düşülmesi sağlanacak" dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının ve ülke çiftçisinin tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılamaya dönük mal ve hizmetleri zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda sağlamak amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdürüldüğüne dikkat çeken Poyraz, "Tarım Kredi olarak tarımsal ürünlerin ekim ve yetiştirme döneminde çiftçilerimizin tohum, gübre, ilaç, motorin, tarım makinaları vb. her türlü tarımsal girdi ihtiyacını uygun kredi imkanları ile karşılarken, ekimden hasada üreticilerimize teknik destek sağlamakta, hasat sonrası ise çiftçilerimizin ürünlerinin değerlendirilmesinde, alım yaparak üreticilerimizin pazarlama sorunlarına çözüm getiriyoruz" dedi ve ekledi: "Kredi faaliyetleri çerçevesinde ortaklarımıza tarımsal girdi ihtiyaçları için ayni kredi, nakdi kredi ve yatırım kredisi veriyor; uygun koşullarda finansmana erişimlerini sağlamak amacıyla piyasadaki değişimler de yakından takip ediyoruz. "Bu doğrultuda, dünya genelinde görülen ve ülkemizde de etkili olan Covid-19 salgınının piyasalara olumsuz etkilerini azaltmak için açıklanan sosyoekonomik önlemler paketi (Ekonomik İstikrar Kalkanı) kapsamında gerekli çalışmaları başlattık. Ortaklarımızın mevcut durumdan olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek için gerekli tedbirleri aldık."Tarım Kredinin, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, salgının yayılmasını önlemek, ortaklarının, çalışanlarının ve toplum sağlığını korumak amacıyla gerekli tedbirleri aldığının altını çizen Poyraz, şöyle devam etti: "Merkez Birliğimiz, Bölge Birliklerimiz ve tüm kooperatif hizmet binalarında dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Tarım Kredi, Merkez Birliği yanı sıra Türkiye geneline yayılan 17 Bölge Birliği, 1.625 Kooperatif, 197 hizmet bürosunda hizmet veren personelimizle üreten çiftçilerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz."Çiftçilerimizin tohum, gübre, yem, ilaç, mazot gibi tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tarımsal üretim faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi için destek sunuyoruz. 65 yaş ve üstü ortaklarımız, ihtiyaçlarını ortağı oldukları kooperatifleri telefonla arayarak bildirebilirler."Tarımsal üretimin, ülkece zor günler geçirdiğimiz bu sürecin aşılmasında büyük önem taşıdığını belirten Poyraz, "Çiftçilerimiz üretmeye mutlaka devam etmeli. Tarım Kredi olarak, Koronavirüse karşı çiftçilerimizin yanındayız. Bu zor dönemi üreterek, birlikte aşacağız" diye ekledi.

Kaynak: DHA