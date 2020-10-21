Tarım Kredi çiftçilerden 9 ayda 1,6 milyar liralık ürün aldı
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Tarım Kredi çiftçilerden 9 ayda 1,6 milyar liralık ürün aldı

21.10.2020 11:06 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:11

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), yılın 9 aylık döneminde çiftçi ortaklarından 1 milyar 600 milyon liralık ürün alırken, yıl sonu hedefini 2,5 milyar liralık alım olarak koydu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), yılın 9 aylık döneminde çiftçi ortaklarından 1 milyar 600 milyon liralık ürün alırken, yıl sonu hedefini 2,5 milyar liralık alım olarak koydu.

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak tarımsal girdileri sağlama noktasında ciddi bir kabiliyetleri olduğunu söyledi.

Başta gübre ve tohum olmak üzere ilaç, yem ve diğer tarımsal girdilerde çiftçi ortakların ihtiyaçlarını ve bunun finansmanını karşıladıklarını belirten Poyraz, üretilen ürünlerin pazara taşınması noktasında da çiftçilere yardımcı olduklarını bildirdi.

Poyraz, yaklaşık 300 çeşit ürünü çiftçi ortaklardan alıp pazara taşıdıkları bilgisini vererek, "Son 3 yılı karşılaştırdığımızda, 2018'de 9 aylık döneme baktığımızda ortaklarımızdan aldığımız ürün tutarı yaklaşık 540 milyon lira civarındayken 2019'un aynı döneminde bu rakam 880 milyon liraya çıktı. Bugün itibarıyla bu yılın 9 aylık döneminde rakam 1 milyar 600 milyon lirayı geçti. Bu sene kendimize 2,5 milyar liralık bir hedef koyduk. 2 milyar liralık eşiği inşallah geçeceğiz." diye konuştu.

Geçen yılın tamamında toplam 1 milyar 250 milyon liralık alım yaptıklarını anımsatan Poyraz, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada esas amacımız, bir taraftan üreticimizin malını değerinde alıp pazara taşırken öbür taraftan da kendi şirketlerimiz uhdesinde açtığımız marketlerimize ve anlaşmalı olduğumuz yaklaşık 29 bin markete bu ürünleri taşıyarak piyasada üretici ile tüketici arasında bir bağ kurmak. Belli oranda gücümüz nispetinde regülasyon sağlama ve daha da önemlisi doğal, kaliteli ürünleri en makul fiyatlarla tüketiciye ulaştırma gayreti içindeyiz. Buna devam edeceğiz. Burada kendimize hedef olarak 5 milyar lira rakamını koyduk. Birkaç yıl içinde rakam buralara taşınacak."

"Ürün alımlarında çiftçi mağdur edilmiyor"

Poyraz, piyasada zaman zaman fiyat dalgalanmaları olabildiğine işaret ederek, Tarım Kredi'nin ürün alımı yaparken sözleşmelere bağlı kalarak çiftçiyi mağdur etmemeye gayret gösterdiğini dile getirdi.

Geçen yıl salçalık domates sözleşmeleri imzaladıklarını hatırlatan Poyraz, şunları kaydetti:

"Geçen sene bu domateslerin kilogramını 57 kuruştan alma taahhüdünde bulunduk. Bu sene tabi yaşanan sıkıntılardan dolayı fiyatlar bir dönem 33 kuruş bandına düşmüş olmasına rağmen biz sözleşmemizdeki fiyatın arkasında durduk. Zarar etme pahasına 57 kuruştan sözleşmelerimizdeki ortaklarımızdan üretilmiş ürünün tamamını piyasadan çektik."

Sözleşmeli alımların dışında da Ürün İhtisas Borsası fiyatlarının altına inmediklerini vurgulayan Poyraz, mümkünse bu fiyatın da bir miktar üzerinden alım yapmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

Tarım Kredi çiftçilerden 9 ayda 1,6 milyar liralık ürün aldı
Tarım Kredi çiftçilerden 9 ayda 1,6 milyar liralık ürün aldı
Tarım Kredi çiftçilerden 9 ayda 1,6 milyar liralık ürün aldı
Tarım Kredi çiftçilerden 9 ayda 1,6 milyar liralık ürün aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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