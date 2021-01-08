Tarım Kredi 2020'de yaklaşık 1,5 milyon tonluk gübre satışıyla rekor kırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tarım Kredi 2020'de yaklaşık 1,5 milyon tonluk gübre satışıyla rekor kırdı

08.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:36
Tarım Kredi 2020'de yaklaşık 1,5 milyon tonluk gübre satışıyla rekor kırdı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), 2020'de 1 milyon 458 bin ton gübre satışı yaparak, bugüne kadarki en yüksek satış seviyesine ulaştı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), 2020'de 1 milyon 458 bin ton gübre satışı yaparak, bugüne kadarki en yüksek satış seviyesine ulaştı.

Tarım Krediden yapılan açıklamaya göre, kurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin getirdiği tüm olumsuzluklara karşın, çiftçilerin girdi ihtiyaçlarını en uygun şartlarda ve zamanında karşılamayı sürdürüyor.

Salgın sürecinde çiftçilerin üretimini devam ettirebilmesi, tedarik zincirinin aksamasının önlenmesi, tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması amacıyla üreticiden son tüketiciye kadar piyasada aktif rol alan Tarım Kredinin çalışmaları gübre satışlarına da yansıdı.

Tarım Kredi kooperatiflerinin 2019'da 1 milyon 250 bin ton olan kimyevi gübre satışları, salgın şartlarının en ağır hissedildiği 2020'de yüzde 16 artışla 1 milyon 458 bin tona ulaştı.

En önemli tarımsal girdilerden biri olan kimyevi gübre tedarikinde rol üstlenmenin yanı sıra piyasa fiyatlarını dengeleyen Tarım Kredi iştiraki GÜBRETAŞ, projeleriyle de üreticilerin yetiştirdikleri ürün desenine ve toprak yapısına uygun gübre uygulamalarında verim artışı sağladı ve üreticilerin tercih sebebi oldu.

Ayrıca, sözleşmeli üretimle ürün miktarının artırılması ve Model Üretim Projesi kapsamında çiftçilere sunulan danışmanlık hizmetlerinin olumlu yansımalarının da gelecekte daha fazla görülmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Fikri Sağlar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Hande Erçel Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Arda Turan Fatih Terim Ersun Yanal Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarım Kredi 2020'de yaklaşık 1,5 milyon tonluk gübre satışıyla rekor kırdı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 11:55:12. #1.15#
title