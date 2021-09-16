"Tarım kenti" Karacabey'de 2. Harmanlı Tarım Şenliği yoğun ilgi gördü

Geçmişten bu yana, tarım ve hayvancılığın ülkemizdeki en önemli merkezlerinden biri olan Karacabey'de, Kurtuluş Günü Etkinlikleri kapsamında bu yıl 2. Harmanlı Tarım Şenliği de gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İl Tarım Müdürü Hamit Aygül ile Bursa ve Karacabey'den gelen protokol üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcilerinin, vatandaşların ve çiftçilerin yoğun katılımı oldu.

Harmanlı Mahallesi'nde, Ticaret Borsası Tarım Lisesi bahçesinde yer alan etkinlikte ilk olarak, bölgede yetişen ürünlerin yer aldığı stantlar kurulurken, gelen misafirlere ürünler hakkında bilgilendirme yapıldı. Soğandan domatese, biberden ayçiçeğine kadar, onlarca ürünün sergilendiği stantlar yoğun ilgi gördü. Orman Genel Müdürlüğü tarafından da gelenlere ücretsiz fidan dağıtılırken, Dağkadı Kadın Derneği de üretici kadınlarla birlikte yapılan ürünleri sergiledi. Etkinlikte ayrıca tarım aletleri üreten ve çiftçilere hizmet veren Karacabeyli firmalar da ürünlerini tanıtma imkânı buldu.

Açılış töreninde konuşan Harmanlı Mahallesi Muhtarı Erdem Çolak, Karacabey Belediyesi'ne teşekkür ederek "Harmanlı olarak hem tarım lisemizin olması hem de güçlü bir tarım geçmişine sahip olmamızdan dolayı Tarım Şenliğine ev sahipliği yapıyoruz." diyerek duygu ve düşüncelerini ifade etti.

Tarım liseleri çok önemli

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da "Bizler, 'Nerede tarım orada varım' mottosu ile ilçemizde yıllardır üreticimizle beraberiz ve onlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Tarım Lisesi olarak anılan Harmanlı Teknik Lisesi'ne ev sahipliği yapan mahallemizde, bu güzel okulumuzun bahçesindeyiz. Tarım liseleri çok önemli. Tarıma dayalı okullar çok önemli. İlçemiz, tarım ve hayvancılığın başkenti olarak nitelendirilecek konumda. Ülkemizde, salçalık domatesin %40'ını üretiyoruz. Adana sezonundan sonra, kaliteli karpuz ile varız. Çeltik üretimimiz var; mısır ve çeşitli sebze üretimlerimiz var. Bunların yanında, tohumculuğa odaklanan bir ilçe haline geliyoruz. Bölgemizde önemli tohum firmaları var ve bunlara yenileri dâhil oluyor. Tarım önemli bir başlık, Karacabey'imizin de olmazsa olmazı. Biz, bu alanda faaliyet gösteren tüm üreticilerimize, çiftçilerimize, hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz. Ticaret Borsası ve Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, burada bu güzel okul inşa edildi. Ben bu noktada plaket takdim edilen tüm çiftçilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu da yaptığı açıklamada, "Tarım başkenti diyebileceğimiz Karacabey'imizin böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapması mutluluk verici. Bu ikincisi, umarım 52.cisi ve daha nicelerinin de yapılması nasip olur. " dedi.

Bu yıl Karacabey'in 'En'leri ödüllendirildi

Karacabey Belediyesi tarafından, ilk Tarım Şenliğinde Harmanlı Mahallesi'nde çiftçilik yapanlar ödüllendirilmişti. Bu yıl yapılan etkinlikte, Ziraat Odasından alınan bilgiler doğrultusunda, Karacabey'in En'leri ödüllendirildi.

Buna göre Pancar Üreticisi Hakan Durak, Zeytin Üreticisi Necmettin Pınar, Domates Üreticisi Fatih Oruç, Ayçiçek Üreticisi Naim Tezyener, Soğan Üreticisi Lütfu Demirbaş, Arpacık Üreticisi Kadir Bozdemir, Hububat Üreticisi Ozan Pullu, Karpuz Üreticisi Seyfi Sevim, Mısır Üreticisi Sencer Solakoğlu, Çeltik Üreticisi Zekeriya Dağlı ve Nohut Üreticisi Erdinç Tatı ödül aldı.

Ayrıca etkinlikte, kadın olarak tarım sektöründe örnek çalışmalara imza atan Yasemin Arı ve Aylin Yıldız da özel olarak ödüllendirildi. Bunun yanında, Harmanlı Mahallesi'nin en genç ve en tecrübeli çiftçileri de ödüllendirildi. En genç olarak Gökalp Sönmez ve Emre Yurtgül ödül alırken, 94 yaşında olan ve hâlâ tarlasında ekim-biçim yapan Fevzi Akın da en tecrübeli çiftçi ödülünü Başkan Ali Özkan'ın elinden aldı.

Kosa adını verdiği aleti nasıl bilediğini ve kullandığını da seyircilerin önünde gösteren Fevzi Akın, izleyenlerden büyük alkış toplarken, "Bugüne kadar haramdan uzak durdum, alnımın teriyle çalıştım ve kazandım. Herkese de tavsiye ederim. Böyle bir ödül beklemiyordum, çok mutlu oldum" dedi.

Etkinlik sonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ekibinin verdiği konserler, davetlilere eğlenceli anlar yaşattı.

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