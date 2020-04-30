Tarım işletmesi çalışanlarının eşleri maske üretiyor Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünde çalışan işçilerin ev hanımı eşleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde, tarım işçileri için günde 1000 maske üretiyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünde çalışan işçilerin ev hanımı eşleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde, tarım işçileri için günde 1000 maske üretiyor.

Sarayönü ilçesinde yaklaşık 500 kişinin çalıştığı, tarımsal üretimin Kovid-19'la mücadelede de hız kesmediği işletmede, işçi eşleri de mücadeleye destek adına kolları sıvadı. 12 ev hanımı, dikiş nakış hocaları öncülüğünde gönüllü bir şekilde maske üretiyor.

TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürü Yüksel Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamda, tarımsal üretimde çalışanlar için en üst düzeyde tedbirler aldıklarını söyledi. İşletmenin sık sık dezenfekte edildiğini, personelin sağlığını koruma adına titizlikle çalıştıklarını belirten Akçay, Kovid-19'la mücadele sürecinde TİGEM çalışanlarının eşlerinin büyük fedakarlıkla maske üretmeye başladığını dile getirdi.

Üretilen maskelerin hem işletmede kullanıldığını hem de diğer TİGEM işletmeleri ile ihtiyacı olan kurumlara gönderildiğini anlatan Akçay, "Salgından önce burada halk eğitim vasıtasıyla dikiş nakış kursu açılmıştı. Hocamızın mahiyetinde kursa giden hanımlarımız bu işe gönüllü olarak başladılar. Ürettikleri maskelerle hem işletmemizin ihtiyacını karşılıyorlar hem de çevremizdeki işletmeler sıkıştıkları zaman üretimleriyle onlara yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadele sürecinde kurumsal faaliyetlerini de sürdürdüklerini bildiren Akçay, "İnsanların temel gıdasını üretmek adeta ibadet hükmündedir. İşlerimiz hiçbir aksaklık olmadan devam ediyor." dedi.

"İhtiyaç varsa günde 15 saat çalışabiliriz"

Kurs eğitmeni 55 yaşındaki Leyla Korkmaz da ürettikleri maskeleri belediye, hastane ve ihtiyaç olan her yere gönderdiklerini dile getirdi.

Ev hanımı kursiyerlerin büyük bir zevkle insan sağlığını koruma adına çalıştığını belirten Korkmaz, "Günde bin maske çıkarabiliyoruz. Biraz daha ihtiyaç olursa mesai yaparsak rahatlıkla 1500 tane çıkarabiliyoruz. 6 kişi evden çalışıyor, 6 kişi de atölyemizde çalışıyor. Günde 8-9 saat çalışıyoruz ama 'İhtiyaç var.' derlerse 15 saate kadar da çıkabiliriz. İnsanlara faydalı olabilmek çok güzel bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Eşi TİGEM'de çalışan 57 yaşındaki ev hanımı Türkan Temel, "İki haftadır burada maske yapıyorum. 'TİGEM'lere gönderelim, yardımımız olsun.' dediler. Biz de şimdi yardım etmek amacıyla yapıyoruz. Normalde ev hanımıyım. Ülkemize bir faydamız olsun diye düşündük. Türkiye'miz bu virüsten kurtulsun, dileğimiz budur." ifadelerini kullandı.

42 yaşındaki Meral Bilgin de salgınla mücadelede gönüllü olarak yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirterek "Gün boyu buradayız. Maskeleri yardım amaçlı üretiyoruz ama bu işle uğraşmak bize de moral veriyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA