Tarım işçisinin günlük ücreti arttı

27.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:32

Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 17,1 artışla 87 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 14,4 artışla 2 bin 422 lira oldu.