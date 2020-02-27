Tarım işçisinin günlük ücreti arttı
Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 17,1 artışla 87 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 14,4 artışla 2 bin 422 lira oldu.
27.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:32
Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 17,1 artışla 87 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 14,4 artışla 2 bin 422 lira oldu.
Kaynak: Dunya.com