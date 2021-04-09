Tarım işçisi olarak gelip, uyuşturucu satan şebekeye operasyon: 34 gözaltı (2)
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Tarım işçisi olarak gelip, uyuşturucu satan şebekeye operasyon: 34 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN - Haberler | Güncel
Tarım işçisi olarak gelip, uyuşturucu satan şebekeye operasyon: 34 gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI 34'E YÜKSELDİ Karaman'da, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yaklama kararı bulunan diğer 10 kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'i kadın 34'e yükseldi.

GÖZALTI SAYISI 34'E YÜKSELDİ 

Karaman'da, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yaklama kararı bulunan diğer 10 kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'i kadın 34'e yükseldi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

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