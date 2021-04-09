Tarım işçisi olarak gelip, uyuşturucu satan şebekeye operasyon: 24 gözaltı

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ŞANLIURFA'dan tarım işçisi olarak geldikleri Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

ŞANLIURFA'dan tarım işçisi olarak geldikleri Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı Karaman merkezli 5 ilde yapılan baskınlarda 4'ü kadın 24 kişi gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 ay önce Şanlıurfa'dan tarım işçisi olarak kente gelen liderliğini Cuma Ç.'nin (25) yaptığı öne sürülen suç örgütünün uyuşturucu ticareti yaptığını saptadı. Şebekenin uyuşturucu ticaretini de kentte kiraladıkları 6 evden yürüttükleri belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 4'ü kadın, 34 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bugün Özel Harekat polislerinin de katılımıyla Karaman merkezli Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir ve Muğla'da şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri olduğu öne sürülen Cuma Ç. ile birlikte 4'ü kadın, 24 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada metamfetamin, esrar, uyuşturucu hap ile silahların ele geçirildiği belirtildi.

Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN