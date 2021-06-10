Tarım işçisi olarak çalıştırılmak için alıkonulan kaçak göçmenler kurtarıldı
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Tarım işçisi olarak çalıştırılmak için alıkonulan kaçak göçmenler kurtarıldı

Tarım işçisi olarak çalıştırılmak için alıkonulan kaçak göçmenler kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de polisin yol uygulamasında durdurup arama yaptığı hafif ticari araçtan Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen çıktı.

OSMANİYE'de polisin yol uygulamasında durdurup arama yaptığı hafif ticari araçtan Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenleri alıkoydukları, tarım işçisi olarak çalıştırmak için Adana'ya götürdükleri belirlenen araçtaki sığınmacılar A.Ş. ile M.R. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri E-90 Otoyolu'nda şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu. Araçtan Suriye uyruklu 10 kişi indi. Bunlardan ikisinin geçici koruma kimlik belgesi olan A.Ş. ve M.R. olduğu belirlenirken, 8'inin ise ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi.

Tercüman aracılığıyla ifadeleri alınan kaçak göçmenler, ülkeye girdikten sonra Gaziantep'te insan kaçakçılığı yapan bir şebeke tarafından kaçırıldıklarını öne sürdü. Alıkonuldukları evlerde insani ihtiyaçlarının karşılanmadığını, paraları ile telefonlarının alındığını, tehdit edilerek araca bindirildiklerini ve tarım işçisi olarak çalıştırılmak üzere Adana'ya götürüldüklerini aktaran kaçak göçmenler, serbest kalmaları için de kişi başı bin 200 dolar istendiğini dile getirdi.A.Ş. ve M.R. gözaltına alındı, kaçak göçmenler ise yemek ve su verildikten sonra sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ş. ve M.R. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Tarım işçisi olarak çalıştırılmak için alıkonulan kaçak göçmenler kurtarıldı
Tarım işçisi olarak çalıştırılmak için alıkonulan kaçak göçmenler kurtarıldı
Tarım işçisi olarak çalıştırılmak için alıkonulan kaçak göçmenler kurtarıldı
Tarım işçisi olarak çalıştırılmak için alıkonulan kaçak göçmenler kurtarıldı
Tarım işçisi olarak çalıştırılmak için alıkonulan kaçak göçmenler kurtarıldı
Tarım işçisi olarak çalıştırılmak için alıkonulan kaçak göçmenler kurtarıldı
Tarım işçisi olarak çalıştırılmak için alıkonulan kaçak göçmenler kurtarıldı
Tarım işçisi olarak çalıştırılmak için alıkonulan kaçak göçmenler kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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Tarım işçisi olarak çalıştırılmak için alıkonulan kaçak göçmenler kurtarıldı - Haberler
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