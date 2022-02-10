Tarım İşçisi Kadınlar eğitimle güçleniyor

ARALIK, IĞDIR (Bültenler) - Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezinde gerçekleştirilen kadın sağlığı eğitimlerinin üçüncüsü başladı. Aralık ve Ocak aylarında iki farklı gruba 4 hafta boyunca sürdürülen kadın sağlığı eğitimleri, üçüncü grupla da sosyal uyumun desteklenmesi, temizlik ve hijyen, öz bakım ürünlerine erişim ve üreme sağlığı haklarının korunması gibi bilgilendirmelerle devam edecek. Alpu ilçesinde yaşayan tarım işçisi Türk ve yabancı uyruklu tarım işçisi kadınları kapsayan projede toplam 5 gruba eğitimler verilecek.

MUDEM Eskişehir İl Temsilciliği sağlık eğitmeni Ali Öğünçer, "Proje kapsamında Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte tarım işçisi mülteci ve tarım işçisi kadınları bir araya getirerek, kadın sağlığı konusunda bilgilendirme ve sosyal uyumun sağlanmasını amaçlıyoruz" dedi.

Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi personeli ise "Proje kapsamında her grupta 12 Türk 12 mülteci kadına dört hafta boyunca eğitimler veriyoruz. Her eğitim bitiminde eğitime katılan kadınlara hijyen paketi hediye diyoruz. Ayrıca eğitim sonunda bireysel danışmanlık hizmetimiz ile de kadınların yanında oluyoruz" ifadeleriyle yaptıkları çalışmayı anlattı.

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