Tarım işçisi genç sulama kanalında boğuldu,
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Tarım işçisi genç sulama kanalında boğuldu,

Tarım işçisi genç sulama kanalında boğulduKadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, serinlemek için sulama kanalına giren mevsimlik tarım işçisi Mehmet Ali Beşaltı (16), akıntıya kapılarak boğuldu.

01.06.2020 03:01 | Son Güncelleme: 01.06.2020 03:06

Tarım işçisi genç sulama kanalında boğuldu

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, serinlemek için sulama kanalına giren mevsimlik tarım işçisi Mehmet Ali Beşaltı (16), akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay akşam saatlerinde Zincirli Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurafa'dan ailesiyle birlikte gelerek biber tarlasında tarım işçiliği yapan Mehmet Ali Beşaltı, barındıkları çadırların yakınındaki sulama kanalına serinlemek için girdi. Yüzme bilmeyen Beşaltı'nın bir süre sonra akıntıyla birlikte suda çırpındığını görenler yardımına koştu. Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, diğer ekipler Beşaltı'ya ulaşamayınca dalgıç ekibinde yardım istedi. Çocuklarının sulama kanalından çıkarılmasını bekleyen ailesi ve yakınları sinir krizi geçirince sağlık görevlileri müdahale etti.

Şanlıurfa'da gelen dalgıç polisleri yaptığı arama sonunda sulama kanalında Mehmet Ali Beşaltı'nın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan cenaze, İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tarım işçisi genç sulama kanalında boğuldu,

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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