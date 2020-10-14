Tarım işçisi çocuklar için "çadır okul" kuruldu

Tarım işçisi çocuklar için "çadır okul" kuruldu Sivas Valisi Salih Ayhan'ın talimatı ile tek bir öğrencinin bile eğitim imkanından uzak kalmaması adına tarım işçilerinin çocukları için "çadır okul" kuruldu Sivas Valisi Salih Ayhan'ın talimatı ile tek bir öğrencinin bile eğitim imkanından...

Tarım işçisi çocuklar için "çadır okul" kuruldu

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın talimatı ile tek bir öğrencinin bile eğitim imkanından uzak kalmaması adına tarım işçilerinin çocukları için "çadır okul" kuruldu

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan'ın talimatı ile tek bir öğrencinin bile eğitim imkanından uzak kalmaması adına tarım işçilerinin çocukları için "çadır okul" kuruldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, geçtiğimiz günlerde Merkeze bağlı Aşağıyıldızlı köyüne patates hasadı etkinliğine katıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan, yüz yüze eğitimin başlamasına rağmen okul yerine tarlaya giderek patates toplayan öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için "çadır okul" kurulması talimatı verdi. Talimat üzerine kurulan AFAD'a ait "çadır okulda" bugün itibariyle eğitim ve öğretime başlanıldı.

Gün içerisinde patates hasadında ailelerine yardım eden çocuklar aynı zamanda çadırın içerisinde eğitim gördü. Çalışma hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Hülya Bozbıyık, "Sivas Valimiz Salih Ayhan'ın mevsimlik işçilerimizi ziyareti sırasında bu öğrencilerimiz ile karşılaşmıştı. Hiçbir öğrencimizin eğitimden uzak kalmaması adına milli eğitim müdürlüğümüze mobil okul talimatı verdi. İlk uygulamamız bugün burada başladı. İl genelinde bu uygulamamız devam edecek. Hiçbir öğrencimiz eğitimden uzak kalmayacak. Çocuklarımızın mutlulukları gözlerinden okunuyor. Onlara bu imkanı sağladıkları için vali amcalarına çok teşekkür ediyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN