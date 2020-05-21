Tarım işçisi çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu
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Tarım işçisi çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tarlada soğan toplayan 15 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Tarım işçisi çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu
21.05.2020 18:45 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:50

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tarlada soğan toplayan 15 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Elbeğendi Mahallesi'nde yaşandı. Tarlada soğan toplayan 15 yaşındaki tarım işçisi Cuma Çarsak, serinlemek için gölete girdi. Bir süre suda yüzmeye çalışan çocuk, suya batarak gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları çevredekilere haber verdi. Suya giren vatandaşlar, çocuğa ulaşamadı. Çocuğun bulunması için sualtı arama ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, kısa süre içerisinde çocuğun cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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