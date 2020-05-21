Tarım işçisi çocuk girdiği gölette boğuldu
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Tarım işçisi çocuk girdiği gölette boğuldu

Tarım işçisi çocuk girdiği gölette boğuldu Para kazanmak için gitti, suda boğuldu Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tarlada soğan toplayan 15 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği gölete dönen su birikintisinde boğuldu.

21.05.2020 18:43 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:48

Tarım işçisi çocuk girdiği gölette boğuldu

Para kazanmak için gitti, suda boğuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tarlada soğan toplayan 15 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği gölete dönen su birikintisinde boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Elbeğendi kırsal Mahallesinde yaşandı. Tarlada soğan toplayan 15 yaşındaki tarım işçisi Cuma Çarsak, serinlemek için gölete dönen su birikintisine girdi. Bir süre suda yüzmeye çalışan çocuk, suya batarak gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları çevredekilere haber verdi. Suya giren vatandaşlar, çocuğa ulaşamadı. Çocuğun bulunması için sualtı arama ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, kısa süre içerisinde çocuğun cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tarım işçisi çocuk girdiği gölette boğuldu

Kaynak: İHA

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