Tarım işçisi aileye çadırlarında koronavirüs karantinası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarım işçisi aileye çadırlarında koronavirüs karantinası

Tarım işçisi aileye çadırlarında koronavirüs karantinası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde çadırda kalan mevsimlik tarım işçisi Hatice T., yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca eşi ve 5 çocuğuyla birlikte kaldıkları çadırda karantinaya alındı.

ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde çadırda kalan mevsimlik tarım işçisi Hatice T., yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca eşi ve 5 çocuğuyla birlikte kaldıkları çadırda karantinaya alındı.

Alpu'ya bağlı Bozan Mahallesi'ne bir süre önce mevsimlik tarım işçisi gelen Hatice T.'ye görülen belirtiler üzerine Alpu Devlet Hastanesi'nde Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunun pozitif olduğunun belirlenmesi üzerine Alpu İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerince temaslı olduğu eşi ve 5 çocuğu için karantina kararı alındı. Tarım işçisi ailenin çadırı, Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çevresine güvenlik şeridi çekilerek karantina süreci başlatıldı. Çadırda kalan 7 kişilik ailenin ihtiyaçlarının Alpu Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacağı belirtildi.


Tarım işçisi aileye çadırlarında koronavirüs karantinası
Tarım işçisi aileye çadırlarında koronavirüs karantinası
Tarım işçisi aileye çadırlarında koronavirüs karantinası
Tarım işçisi aileye çadırlarında koronavirüs karantinası
Tarım işçisi aileye çadırlarında koronavirüs karantinası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıranlardaki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla
İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıranlardaki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Hamid Karzai Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Deniz Akkaya Mesut Akusta
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tarım işçisi aileye çadırlarında koronavirüs karantinası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 16:53:58. #1.14#

title