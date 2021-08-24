Tarım işçisi aileye çadırlarında koronavirüs karantinası

ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde çadırda kalan mevsimlik tarım işçisi Hatice T., yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca eşi ve 5 çocuğuyla birlikte kaldıkları çadırda karantinaya alındı.

ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde çadırda kalan mevsimlik tarım işçisi Hatice T., yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca eşi ve 5 çocuğuyla birlikte kaldıkları çadırda karantinaya alındı.

Alpu'ya bağlı Bozan Mahallesi'ne bir süre önce mevsimlik tarım işçisi gelen Hatice T.'ye görülen belirtiler üzerine Alpu Devlet Hastanesi'nde Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunun pozitif olduğunun belirlenmesi üzerine Alpu İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerince temaslı olduğu eşi ve 5 çocuğu için karantina kararı alındı. Tarım işçisi ailenin çadırı, Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çevresine güvenlik şeridi çekilerek karantina süreci başlatıldı. Çadırda kalan 7 kişilik ailenin ihtiyaçlarının Alpu Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı