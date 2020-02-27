: Tarım işçisi ailelerin çocukları sinema keyfi yaşadı

27.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:40

Adana'da, tarla ve bahçelerde mevsimlik tarım işçiliği yapan ailelerin çocukları, hayatlarında ilk defa sinemada film izlemenin mutluluğunu yaşadı.

Adana Valiliğinin "Çocuklar Sinemayla Buluşuyor Projesi" kapsamında Karataş, Yumurtalık, Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki tarım işçisi ailelerin ilkokul ve ortaokula giden çocukları için organizasyon düzenlendi.

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve kenti tanıyıp sosyalleşmeleri hedeflenen çocuklara yönelik proje kapsamında, bu ilçelerdeki okullarından otobüslerle kent merkezine getirilen öğrencilere kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan sinemada animasyon film izletildi.

Hayatlarında ilk defa sinema salonunda film izlemenin mutluluğunu yaşayan çocuklara, çeşitli ikramlar yapıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'nın sanayi ve turizmin yanı sıra aynı zamanda önemli bir tarım kenti olduğunu hatırlattı.

Bu kapsamda tarım işçisi ailelerin çocuklara yönelik projeyi hayata geçirdiklerini belirten Demirtaş, "Proje kapsamında 1350 çocuğumuzun sinemaya gelmelerini sağlayacağız. Bu etkinliğimizin amacı da bu çocuklarımızın biraz daha sosyalleşmeleri, onların toplumla biraz daha iç içe yaşamaları." dedi.

Demirtaş, bundan sonra bu çocuklarla daha yakından ilgileneceklerini belirterek "Tarım işçisi vatandaşlarımızın çocukları, hayatlarında ilk defa sinemaya geldiler. Onlar mutlular, biz de mutluyuz." diye konuştu.

İlkokul öğrencisi Tuğçe Şimşek, hayatında ilk defa sinemaya geldiğini belirterek, "Film çok güzeldi, yine gelmek isterim." ifadesini kullandı.

Güllü Altunbaş da arkadaşlarıyla sinemada film izlerken çok eğlendiğini dile getirdi.

Esma Onay ise sinemaya gelip film izlemenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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