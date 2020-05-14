Tarım işçilerinin zorlu ekmek mücadelesi
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Tarım işçilerinin zorlu ekmek mücadelesi

Tarım işçilerinin zorlu ekmek mücadelesi Konya'ya tarım arazilerinde çalışmak için izin alarak gelen tarım işçileri kurdukları çadırlarında kalarak zorlu ekmek mücadelesine başladı.

Tarım işçilerinin zorlu ekmek mücadelesi
14.05.2020 16:50 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:54

Tarım işçilerinin zorlu ekmek mücadelesi

KONYA - Konya'ya tarım arazilerinde çalışmak için izin alarak gelen tarım işçileri kurdukları çadırlarında kalarak zorlu ekmek mücadelesine başladı.

Her yıl Mayıs ayının ilk günlerinde tarımsal üretimde çalışmak için Doğu ve Güneydoğu illerden gelen Konya'ya aileleri ile birlikte gelen tarım işçileri Kaşınhanı Mahallesi yakınlarındaki araziye kurdukları çadırlarda barınıyor. Her gün tarlalarda pancar, domates, patates, marul gibi ürünlerin çapasını yapan mevsimlik tarım işçileri, gün sonunda yakılan odun ateşindeki ocaklarda yemeklerini pişiriyor.

20 çadırda barınan işçilerin grup sorumlusu Farız Direk, korona virüs salgını nedeniyle seyahat etmenin zorlaştığını ancak yasal izin alarak Şanlıurfa'dan Konya'ya geldiklerini söyledi. Geçen hafta bölgeye çadırlarını kurduklarını anlatan Direk, 3 ay sonra yine çalışmak üzere Ankara Polatlı'ya gideceklerini belirtti. Direk, "Pancar, havuç, lahana gibi ürünlerin çapasını yapıyoruz. Bugün öğleye kadar çalıştık. Dünya Çiftçiler Gününü kutluyorum. Burada 3 ay kadar kalacağız sonra Polatlı'ya gideceğiz oradan da soğan hasadına gideriz. Daha sonra Adana'ya çalışmaya gidip sonrasında da memleketimize döneriz. Şanlıurfa'da en fazla iki ay kalabiliyoruz sonrasın da hep çalışmak için şehir şehir geziyoruz" dedi.

Çalışan işçiler ise, "Ömrümüzün çoğu tarlalarda geçiyor. Buraya çocuklarla birlikte geldik. Çocukların okulları kapalı olduğu için okullar açılana kadar dışarıda olacağız. Çadırlarımızda su ve elektriğimiz yok. Bu nedenle yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştular.

Tarım işçilerinin zorlu ekmek mücadelesi

Kaynak: İHA

Manşet

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