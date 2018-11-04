Tarım İşçilerinin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Tarım işçilerinin tehlikeli yolculuğu kamerada

KİLİS - Kilis'te tarım işçilerinin römorktaki odun ve zeytin çuvalları üzerinde tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Kilis'te tarım işçilerinin zorlu yolculukları başladı. Tarlalara traktörlerin kasalarında taşınan işçiler tehlikeli anların da yaşanmasına neden oluyor. Son olarak 3'ü önde 6'sı ise traktörün kasasında yolculuk yapan tarım işçileri yoldan geçen vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde odun yüklü traktörün kasasına hiçbir güvenlik tedbiri almadan oturan 6 tarım işçisi yer alıyor. Yine traktörün ön kısmında ise sürücü ile birlikte 3 kişinin tehlikeli bir şekilde yolcuk yaptıkları görülüyor.