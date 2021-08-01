TARIM İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI MİNİBÜSE TIR ÇARPTI 3 ÖLÜ, 15 YARALI
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TARIM İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI MİNİBÜSE TIR ÇARPTI 3 ÖLÜ, 15 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te TIR'ın arkadan çarptığı, tarım işçilerinin taşındığı minibüsteki 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.

GAZİANTEP'te TIR'ın arkadan çarptığı, tarım işçilerinin taşındığı minibüsteki 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Adana otoyolu 8'inci kilometresinde meydana geldi. Ali Torun yönetimindeki 27 VG 460 plakalı TIR, önünde ilerleyen tarım işçilerinin taşındığı 01 MA 6902 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs, bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralandığı belirlenen 15 kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. TIR sürücüsü Ali Torun jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TARIM İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI MİNİBÜSE TIR ÇARPTI 3 ÖLÜ, 15 YARALI
TARIM İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI MİNİBÜSE TIR ÇARPTI 3 ÖLÜ, 15 YARALI
TARIM İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI MİNİBÜSE TIR ÇARPTI 3 ÖLÜ, 15 YARALI
TARIM İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI MİNİBÜSE TIR ÇARPTI 3 ÖLÜ, 15 YARALI
TARIM İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI MİNİBÜSE TIR ÇARPTI 3 ÖLÜ, 15 YARALI
TARIM İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI MİNİBÜSE TIR ÇARPTI 3 ÖLÜ, 15 YARALI
TARIM İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI MİNİBÜSE TIR ÇARPTI 3 ÖLÜ, 15 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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TARIM İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI MİNİBÜSE TIR ÇARPTI 3 ÖLÜ, 15 YARALI - Haberler
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