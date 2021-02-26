Tarım işçilerinin taşındığı minibüs yan yattı: 12 yaralı
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Tarım işçilerinin taşındığı minibüs yan yattı: 12 yaralı

26.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:55
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs yan yattı: 12 yaralı

ŞANLIURFA'da, mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu yan yattı, kazada 12 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu yan yattı, kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Hilvan'dan Şanlıurfa'ya gelen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Halil Keskinbıçak yönetimindeki 72 AT 788 plakalı minibüsün, yolda sağ ön lastiği patladı. Sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen minibüsten kendi imkanlarıyla çıkan 12 yaralı, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarım işçilerinin taşındığı minibüs yan yattı: 12 yaralı
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs yan yattı: 12 yaralı
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs yan yattı: 12 yaralı
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs yan yattı: 12 yaralı
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs yan yattı: 12 yaralı
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs yan yattı: 12 yaralı
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs yan yattı: 12 yaralı
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs yan yattı: 12 yaralı
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs yan yattı: 12 yaralı
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs yan yattı: 12 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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