Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile TIR çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı (4) KONYA VALİSİ, YARALILARI ZİYARET ETTİ Konya Valisi Vahdettin Özkan, tarım işçilerinin taşındığı minibüsle, TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananları hastanelerde ziyaret etti.

KONYA VALİSİ, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Konya Valisi Vahdettin Özkan, tarım işçilerinin taşındığı minibüsle, TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananları hastanelerde ziyaret etti. Yaralı ve ölenlerin yakınlarıyla da ilgilenen Vali Özkan, "Hekimlerimiz, kazazedeler için seferber oldu. Durumu takip ediyoruz. Cenazelerimiz de Yunak'ta. Onları beraber yolcu edeceğiz. Yetkili arkadaşlarımızın hepsi çalışıyor. Hepinize sabır diliyorum. Vefat edenlerin Allah mekanlarını cennet eylesin. Bu acıyı el birliğiyle atlatacağız. Milletvekillerimiz bölgede. Size bakanımızın selamını ve geçmiş olsun dileklerini getirdim. İçişleri Bakanımız da biraz önce arayarak bilgi aldı ve aynı şekilde geçmiş olsun dileklerini iletti" dedi. Kazada ölen 7 kişinin cenazesinin ise otopsilerinin ardından memleketleri Şanlıurfa'ya gönderileceği belirtildi.

Kaynak: DHA