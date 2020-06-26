Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile TIR çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı (4) BAKAN KOCA: YARALILARIN TEDAVİLERİNE BAŞLANDISağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.

BAKAN KOCA: YARALILARIN TEDAVİLERİNE BAŞLANDI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Yunak'ta, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı trafik kazası hepimizi derinden üzdü. Tek tesellimiz; kara ve helikopter ambulanslarımızla yaralılarımızı hastaneye kavuşturup, tedavilerine başlamış olmak. Kayıplarımıza rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA