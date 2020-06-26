Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile TIR çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı (4)
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Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile TIR çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı (4)

BAKAN KOCA: YARALILARIN TEDAVİLERİNE BAŞLANDISağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile TIR çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı (4)
26.06.2020 19:13 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:20

BAKAN KOCA: YARALILARIN TEDAVİLERİNE BAŞLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Yunak'ta, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı trafik kazası hepimizi derinden üzdü. Tek tesellimiz; kara ve helikopter ambulanslarımızla yaralılarımızı hastaneye kavuşturup, tedavilerine başlamış olmak. Kayıplarımıza rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Manşet

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