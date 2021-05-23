Tarım işçilerinin sıcak havada zorlu mesaisi
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Tarım işçilerinin sıcak havada zorlu mesaisi

Tarım işçilerinin sıcak havada zorlu mesaisi
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde tarım işçileri sıcak havaya rağmen tarlada mesaisini sürdürüyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde tarım işçileri sıcak havaya rağmen tarlada mesaisini sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan işçiler, hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı ilçede şapkalarla tarlada çalışıyor.

Kırsal Ortayazı Mahallesi'nde tarlada çalışan işçiler, evlerine ekmek götürmek için sıcak havaya rağmen çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.

Tarım işçilerinin sıcak havada zorlu mesaisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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