Tarım İşçilerinin Sazlık Alanda Bulduğu Valizden Kadın Cesedi Çıktı

İzmir'in Menemen ilçesi Seyrek beldesinde, mevsimlik işçiler tarafından iple sazlıklara bağlanmış siyah bir valiz içinde kadın cesedi bulundu. 20-25 günlük olduğu tahmin edilen cesedin kimliği ve yaşı belirlenemezken, valizin dışına sarkan bazı parçaların da köpekler tarafından yendiği tahmin ediliyor. Polis kayıpları araştırırken, çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

İŞÇİLER, SAZLIK İÇİNDEKİ BAVULDAN SARKAN KEMİK PARÇALARI BULDU

Valiz cinayetlerine bir yenisi İzmir'de eklendi. Mevsimlik işçi olarak bölgede çalışan işçiler bölgeden geçerken sazlıklar içinde siyah bir valiz görünce merak edip yanına gittiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. İşçiler valizden sarkan bir tek ayağın kemik parçalarını görünce hemen polisi aradı.

CESEDİN 20-25 GÜNLÜK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Alınan ihbardan sonra kısa sürede olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iple bağlı bulunan siyah renkli büyük valizi açtığında ilk belirlemelere göre 20-25 günlük olduğu tahmin edilen bir ceset buldu.

TÜM DELİLLER TOPLANDI

Sıcaktan şişen cesedin kimliği belirlenemedi. Sazlık bölgedeki ayak izleri dahil tüm izleri delil olarak toplayan polis, valiz içindeki cesedi bulan işçilerin de ifadesine başvurdu.

BÖLGEDEKİ GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Cinayete kurban giden talihsiz kadının cesedi, kimliğinin ve silah ya da kesici bir aletle mi öldürüldüğünün belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere nöbetçi Savcılığın talimatı ile Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, bölge güzargahında bulunan iş yeri güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Vahşi cinayetle ilgili olarak geniş çapta soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: Yeni Asır)