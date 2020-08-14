Tarım işçilerinin kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu Tarım işçilerinin kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu Düzce-Akçakoca D-655 Karayolu üzerinde seyreden kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Tarım işçilerinin kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu

DÜZCE - Düzce-Akçakoca D-655 Karayolu üzerinde seyreden kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Düzce-Akçakoca D-655 Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasındaki fındık işçilerinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Düzce'ye fındık toplamaya gelen fındık işçileri tarlalara traktör, pat pat kasası ve kamyonet kasası üzerinde gidiyor. Bu şekilde yolculuk esnasında daha önce birçok kişi yaralanmış hatta hayatını kaybetmişti. Ders almadan yapılan yolculuk tepki çekti. O anlar kameralara an be an yansıdı.

Kaynak: İHA