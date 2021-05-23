Tarım işçilerinin günlük yevmiyesi 70 TL olarak belirlendi
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Tarım işçilerinin günlük yevmiyesi 70 TL olarak belirlendi

Tarım işçilerinin günlük yevmiyesi 70 TL olarak belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Amasya'nın Suluova ilçesinde tarım işçi temsilcileri ve işveren çiftçilerin katılımı ile Suluova Ziraat Odası'nda düzenlenen istişare toplantısında tarım işçilerinin günlük yevmiyesi 70 TL olarak belirlendi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde tarım işçi temsilcileri ve işveren çiftçilerin katılımı ile Suluova Ziraat Odası'nda düzenlenen istişare toplantısında tarım işçilerinin günlük yevmiyesi 70 TL olarak belirlendi.

Suluova merkez ve köy tarım işçilerinin 2021 yılı günlük yevmiye fiyatlarının belirlenmesi için Suluova Ziraat Odası'nda istişare toplantısı gerçekleştirildi. Suluova Ziraat Odası Başkanı Adnan Öksüz, "İlçemizde yıl içerisinde ortalama bin 500 tarım işçisinin çalışmakta olduğunu, Ziraat Odası olarak işveren ve tarım işçilerinin her konuda yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz. İlçemiz çiftçiliği adına birçok konuda faydalı olabilecek konular görüşüldü. Toplantı neticesinde odamız çiftçilerle ve tarım işçileri arasında arabuluculuk yaparak, 2021 yılı günlük yevmiye fiyatı 70 TL ve 2022 yılı ise günlük yevmiye fiyatı 75 TL olarak belirlendi. Yıl içerisinde çiftçilerden yevmiye miktarlarında fiyat farkı alınmaması hakkında fikir birliğine varıldı. 2023 yılı için planlanan yevmiye miktarı ekonomik şartlar göz önüne alınarak belirlenecek olup, mayıs ayı içerisinde tekrar toplanılacaktır. Çiftçilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olsun. Bol kazançlı ve bereketli bir sezon dileriz" dedi. - AMASYA

Tarım işçilerinin günlük yevmiyesi 70 TL olarak belirlendi
Tarım işçilerinin günlük yevmiyesi 70 TL olarak belirlendi
Tarım işçilerinin günlük yevmiyesi 70 TL olarak belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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