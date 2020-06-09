Tarım işçilerinin günlük ücretleri belirlendi İslahiye ilçesinde tarlada çalışan mevsimlik tarım işçilerinin 2020 yılı günlük çapa ve elçilik ücretleri belirlendi.

İslahiye ilçesinde tarlada çalışan mevsimlik tarım işçilerinin 2020 yılı günlük çapa ve elçilik ücretleri belirlendi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, yaptığı yazılı açıklamada, İlçe Fiyat Tespit Komisyonunun 2020 yılı tarım işçilerinin çalışma saatleri ile kırmızı biberde günlük çapa vurma ücretleri ve elçi ücretlerini belirlediğini bildirdi.

Üreticilerin tarım girdileriyle tarım işçilerinin çalışma şartları göz önüne alınarak tarım işçilerinin günlük çalışma saatleri ve günlük çapa ücretlerinin belirlendiğini kaydeden Köse, "Tarım işçileri 06.30 ile 17.30 saatleri arasında çalışacak. Çapa ve elçilik ücretleri ile yatılı işçi için günlük net ücret 55 lira, gidiş dönüş yapan işçiler için net ücret 52 lira olarak belirlendi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA