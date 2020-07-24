Tarım işçilerinin çocuklarına bayram öncesi etkinlik
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Tarım işçilerinin çocuklarına bayram öncesi etkinlik

Adana'da Söyle Şair Edebiyat ve İyilik Grubu üyeleri, çocuklara eğlence ve yardım etkinliği düzenledi.

24.07.2020 20:07 | Son Güncelleme: 24.07.2020 20:23

Adana'da Söyle Şair Edebiyat ve İyilik Grubu üyeleri, çocuklara eğlence ve yardım etkinliği düzenledi.

Grup üyeleri Karataş ilçesi kırsalında tarım işçilerinin barındığı çadır kente giderek çocuklarla buluştu.

Çocuklar palyaço ve müzik eşliğinde eğlendi, bayram harçlığı ve çeşitli hediyelerin verildiği etkilikte ailelere de bayram öncesi et dağıtıldı.

Grup sözcüsü Erol Baksi, 5 yıl önce şairler ve şiir severlerden oluşan grubu kurarak Adana'da şiiri sevdirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Şiir seven insanın yüreğinin güzel olacağını ifade eden Baksi, şunları söyledi:

"Çocuklarımıza zengin olmayı değil dürüst olmayı öğretelim. Biz hangi coğrafyada yaşarsa yasasın bütün insanlar mutlu olsun diyoruz. Dünyada hiç bir çocuk aç kalmasın, hiç bir anne ağlamasın diye sloganımız var. Bu dünya hepimize yetecek kadar geniş ve hepimizi doyuracak kadar bereketli."

Baksi, gerek üyelerinin gerekse gruba katkı sunanların destekleriyle özellikle dezavantajlı yerlerde çocuklara ve ailelere destek olmayı amaçladıklarını kaydederek, "Bugüne kadar 22 etkinlik yaptık. Adana'da şimdiye kadar 3-4 bin çocuğa bot ve mont dağıttık. Türkiyenin çeşitli yerlerine gittik." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım işçilerinin çocuklarına bayram öncesi etkinlik

Kaynak: AA

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