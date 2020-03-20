Tarım işçilerinin "çadır kentinde" koronavirüs tedbirleri
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Tarım işçilerinin "çadır kentinde" koronavirüs tedbirleri

Türkiye'nin verimli topraklarına sahip Adana'da, tarlalarda çalışan tarım işçilerinin yoğun olarak bir arada yaşadığı "çadır kentlerde" dezenfeksiyon yapılıp maske dağıtılarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınıyor.

20.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:45
Tarım işçilerinin 'çadır kentinde' koronavirüs tedbirleri

Türkiye'nin verimli topraklarına sahip Adana'da, tarlalarda çalışan tarım işçilerinin yoğun olarak bir arada yaşadığı "çadır kentlerde" dezenfeksiyon yapılıp maske dağıtılarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınıyor.

Çukurova'nın önemli tarım merkezlerinden Adana'ya farklı kentlerden gelen çok sayıda tarım işçisinin bir arada yaşadığı çadırlarda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında dezenfeksiyona dikkat ediliyor.

Yüreğir Belediyesi ekipleri, narenciye ve bahçe ürünlerinde hasada devam eden tarım işçilerinin çadırlarını dezenfekte ederek işçileri bilgilendiriyor. Virüsün yayılabileceği alanları temizleyen ekipler, tarım işçilerine maske ve dezenfeksiyon malzemesi dağıtıyor.

"Ciddi sayıda işçi çadırlarda yaşıyor"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Belediye olarak koronavirüsün Türkiye'ye ulaşmasının ardından kriz masası kurduklarını aktaran Kocaispir, "Bu kriz masasında, sahadaki bu virüsün etkisini en aza indirecek, genel tedbirlerin dışında uygulayabileceğimiz yerel tedbirlerin neler olduğunu detaylı bir şekilde çalıştık." dedi.

Dezenfeksiyonla ilgili özel bir ekip kurduklarını ifade eden Kocaispir, şunları söyledi:

"Bu kapsamda ilçemizdeki 182 okulun dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdik. Tüm cami, dolmuş durakları, dolmuşlar ve toplu olarak bulunulan alanlarda da çalışma yaptık. Ayrıca temizlik işleri müdürlüğümüz, özel üretim deterjan ve klorlu suyla cadde ve sokaklarımızı yıkıyor. Tarım işçilerinin yaşadıkları çadırlarda da dezenfeksiyon çalışmalarına başladık. Adana'da çok ciddi sayıda tarım işçisi, narenciye bahçeleri ve tarım sahalarında çalışıyor. Bunlar bizim insanlarımız. Maalesef kötü şartlarda yaşam sürüyorlar. Valilik ve kaymakamlığımızın katkılarıyla Yüreğir Belediyesi olarak onlara daha modern sağlıklı bir ortam oluşturulmasıyla ilgili çalışmalarımız koronavirüs tedbirleri dışında da devam ediyor."

"Sürecin hassasiyetle yürütülmesi gerekiyor"

Dezenfeksiyon ve temizlik işlerini büyük bir hassasiyetle yürüttüklerine işaret eden Kocaispir, "Bunlar, evlerimize giren meyve, sebze ve narenciye ürünlerini toplayan insanlar. Hem onların sağlıklarının korunması hem de bu meyve ve sebzeleri evlerine götüren vatandaşlarımızın sağlıkları bakımından tarım işçilerinin virüsten korunması önemli. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Tarım işçilerinden Mehmet Kılıçarslan da çadırlarını dezenfekte ettikleri için ekiplere teşekkür etti.

İmkanları doğrultusunda kendilerince tedbir aldıklarını aktaran Kılıçarslan, "Biz de çalışma ortamlarımızda dikkat ediyoruz. Ekipler bugün çadırlarımızı dezenfekte etti. Bize maske ve dezenfeksiyon spreyi dağıttılar." ifadesini kullandı.

Tarım işçilerinin 'çadır kentinde' koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

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Tarım işçilerinin "çadır kentinde" koronavirüs tedbirleri

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