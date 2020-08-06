Tarım işçilerinin aşırı sıcak havada 'maskeli' zorlu mesaisi, maske takmayanlara adeta ders veriyor Tava ciğerinin başkenti Edirne'de tava ciğerinin can yoldaşı Karaağaç acı biberinin hasadında Edirneli çiftçiler, zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcakta çalışmalarını sürdürüyor.

Tava ciğerinin başkenti Edirne'de tava ciğerinin can yoldaşı Karaağaç acı biberinin hasadında Edirneli çiftçiler, zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcakta çalışmalarını sürdürüyor. Aşırı hava sıcaklığına rağmen korona virüs tedbirleri kapsamında maskelerini bir kez dahi çıkartmayan tarım işçileri, maske takmayanlara adeta ders veriyor.

Edirne'nin meşhur tava ciğerinin vazgeçilmez garnitürü olarak ciğerin yanında misafirlere sunulan Karaağaç acı biberinin hasadını yapan Karaağaçlı tarım işçileri, 40 derece hava sıcaklığında büyük emek harcıyorlar.

40 derecede bile maskelerini çıkartmıyorlar, maske takmayanlara adeta ders veriyorlar

Sabahın erken saatlerinde biber tarlasına gelerek mesailerine başlayan tarım işçileri, bunaltıcı sıcaktan şal ve şapkalarla korunmaya çalışıyor. Aşırı sıcaklığa rağmen korona virüs tedbirleri kapsamında bir an olsun bile maskelerini ağızlarından çıkartmayan tarım işçileri, rahat koşullarda bile maske takmayan kişilere adeta ders veriyor.

"Sıcak havada çalışmak çok zor"

Sıcak havada çalışmanın kendilerini zorladığını söyleyen Karaağaçlı tarım işçileri, tarlada güneşin altında çalışmanın ne kazar zor olsa da para kazanmak için çalışmak zorunda olduklarını belirterek, "Para kazanmak kolay değil" dedi.

"Eve ekmek götürüyoruz çok şükür"

Sabahın erken saatlerinde tarlada mesaiye başladıklarını anlatan Karaağaçlı tarım işçileri, akşam saatlerinde eve döndüklerini ve evin ihtiyaçlarını karşılayınca eve ekmek götürünce işlerinin bereketli olduğunu vurguladı.

Yılda 70 ton tüketiliyor

Karaağaç acı biber üreticisi Tunahan Ule, bu biberin sadece Karaağaç'ta yetiştiğini belirterek, kent genelinde yılda 70 ton acı biber tüketildiğini söyledi. - EDİRNE

Kaynak: İHA