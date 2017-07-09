Tarım İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi: 1 Ölü, 7 Yaralı

Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hüseyin Efetekin'in (21) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, tarladan sarımsak işçilerini getirirken Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğantekke köyünde kontrolden çıkarak devrildi.



Kazada Zeki Seçe (58) hayatını kaybetti. Serçe'nin cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Sürücü Efetekin ile Lütfiye (43) ve Sıddıka Efetekin (70), Sinan (18) ve Sehri Akman (41), Murat (15) ve Firdevs Öztürk (54) ise yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından getirildikleri Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.