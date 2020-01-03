Tarım işçilerini taşıyan minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
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Tarım işçilerini taşıyan minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda 10 kişi yaralandı.

03.01.2020 10:43 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:45

Adana'nın ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan -Kadirli kara yolu, Bulduklu yol kavşağında Faruk Uçuk'un idaresinde 06 HD 339 plakalı minibüs ile İlker Güner'in kullandığı 01 UAA 07 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen minibüsteki 10 tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Tarım işçilerini taşıyan minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
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