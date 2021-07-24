Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tarım işçilerinin içinde bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tarım işçilerinin içinde bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Beyşehir çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil G. idaresindeki 31 U 3558 plakalı Ford marka minibüs ile Abdullah Onur Y. idaresindeki 42 AIR 332 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü kazada yaralanmazken, araçlarda bulunan Fatma G., Emine G., Ayşe G., Salim E., Mustafa E. ve Fatma E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı