TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza saat 05.00 sıralarında D-400 karayolunun Manavgat'a bağlı Demirciler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Zeynep Çavuşoğlu'nun kullandığı 81 DK 829 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Ali Süzen yönetimindeki 07 AGY 864 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada Örenşehir Mahallesi'nde bulunan muz bahçesine çalışmak amacıyla işçi götüren minibüste bulunan Kırgızistan uyruklu Madinabanu Rahmanova ve Melahat Bozkurt'la, otomobilde bulunan sürücü Zeynep Çavuşoğlu ile Ahmet Tarık Düğün ve Ceren Düğün çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere götürüldü.

Minibüste bulunan diğer işçiler, büyük çapta hasar gören araçtan inerken, gün içerisinde yemek için yanlarında götürdükleri ekmek ve diğer yiyecekleri de yol kenarına bıraktı. Gazetecilere açıklama yapan işçiler, muz bahçesine ot yolmak için gittiklerini belirterek, kazanın nasıl olduğunu anlamadıklarını söyledi.Minibüs sürücüsü Ali Süzen, saat 05.00 sıralarında işçilerle çalışmak için muz serasına gittiğini anlatarak, "Sinyalimi verdim, frene bile dokunmadım, gazdan ayağımı çektim, akaryakıt istasyonuna sapacaktım. Arkamdan gümbürdeyerek vurdu. Vurunca da arabayı durduramadım, ileride durdu. Kural olarak belki bende de hata vardır ama ben kendi bilgilerim dahilinde hatam olduğunu göremiyorum. Allah büyüğünü göstermesin. Ufak tefek yaralımız var ama can kaybımız olmadığı için Allah'a binlerle şükür" dedi.Kazada yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde yavaşlayan minibüse otomobilin hızlı şekilde arkadan gelip vurduğu görüldü.

Kaynak: DHA