Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
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Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri 6 aylık bebek 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
01.06.2020 22:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:45

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri 6 aylık bebek 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Dinar- Çay karayolunun 25. kilometresindeki Akçaköy mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Hüseyin Akpınar (39) yönetimindeki 03 SG 180 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Ferhat Abay (25) yönetimindeki 06 AB 5012 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracın da büyük hasar gördüğü kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Aysel Abay'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı halde Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülen 6 aylık Nisanur Abay da kurtarılamadı.

Sürücüler Hüseyin Akpınar ve Ferhat Abay ile Menekşe Ezen, Neslihan Ezen, Havva Akpınar, Adile Kiraz, Sultan Sarıtaş ve Nejla Işık yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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