Tarım işçilerini taşıyan minibüse otomobil çarptı: 5 yaralı
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Tarım işçilerini taşıyan minibüse otomobil çarptı: 5 yaralı

Antalya'da tarım işçilerini taşıyan minibüse bir otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüse otomobil çarptı: 5 yaralı
02.06.2020 10:30 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:33

Antalya'da tarım işçilerini taşıyan minibüse bir otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Ali Süzen'in kullandığı 07 AGY 864 plakalı minibüse, aynı istikamette seyir halindeki Zeynep Çavuşoğlu'nun kullandığı 81 DK 929 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Zeynep Çavuşoğlu, otomobilde yolcu olarak bulunan Ceren Düğün, Ahmet Tarık Düğün ile minibüste bulunan ve muz serasına çalışmaya gitmekte olan Kırgızistan uyruklu Madinabanu Rahhmanova ve Melahat Bozkurt isimli tarım işçileri yaralandı. Kazada yaralananlar 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayı yara almadan atlatan minibüs sürücüsü Ali Süzen, Manavgat'tan muz serasında çalışmak üzere tarım işçisi götürdüğünü belirterek, "Ulualan mevkiinde akaryakıt istasyonuna sapmak için yavaşladığım sırada arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 50-60 metre gittikten sonra durabildim. Can kaybının olmaması tesellimiz oldu. Cana gelene kadar mala gelsin" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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